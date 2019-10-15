Курс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 8 копеек

Центральный банк России с 16 октября установил официальный курс доллара в размере 64,2548 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8473 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 8,32 копейки.