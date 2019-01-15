Курс доллара снизился на 11 копеек, евро - почти на 12 копеек

Центральный банк России с 16 января установил официальный курс доллара в размере 67,0820 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 76,9498 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,94 копейки.