Курс доллара снизился на 11 копеек, евро – почти на 5 копеек

Центральный банк России с 19 января установил официальный курс доллара в размере 66,3309 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,581 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,89 копейки.