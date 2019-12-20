Курс доллара снизился на 12 копеек, евро – почти на 21 копейку

Центральный банк России с 21 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,4071 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,3780 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 20,97 копейки.