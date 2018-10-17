Курс доллара снизился на 13 копеек, евро - на 27

Центральный банк России с 18 октября установил официальный курс доллара в размере 65,4026 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 13 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6512 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 27 копеек.