Курс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек

Центральный банк России с 23 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7101 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 13,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5207 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17,90 копейки.