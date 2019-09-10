Курс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 3 копейки

Центральный банк России с 11 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,4393 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 13,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,3039 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,61 копейки.