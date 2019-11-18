Курс доллара снизился на 13 копеек, евро вырос на 12 копеек

Центральный банк России с 19 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7542 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 13,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5313 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,02 копейки.