Курс доллара снизился на 14 копеек, евро – на 4 копейки

Центральный банк России с 31 июля установил официальный курс доллара в размере 63,3791 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5980 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,37 копейки.