Курс доллара снизился на 15 копеек, евро – почти на 5 копеек

Центральный банк России с 5 октября установил официальный курс доллара в размере 57,7832 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,9357 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,82 копейки.