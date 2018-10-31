Курс доллара снизился на 18 копеек, евро - на 37

Центральный банк России с 1 ноября установил официальный курс доллара в размере 65,5962 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 74,4189 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 37 копеек.