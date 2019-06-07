Курс доллара снизился на 19 копеек, евро - на копейку

Центральный банк России с 8 июня установил официальный курс доллара в размере 65,0395 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,2605 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,03 копейки.