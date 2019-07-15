Курс доллара снизился на 19 копеек, евро – на 15 копеек

Центральный банк России с 16 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8280 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8574 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,40 копейки.