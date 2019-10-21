Курс доллара снизился на 19 копейки, евро подрос почти на 4 копейки

Центральный банк России с 22 октября установил официальный курс доллара в размере 63,7606 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1696 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,97 копейки.