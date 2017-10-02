Мурманская область. Арктика02.10.17 15:12
Курс доллара снизился на 20 копеек, евро – на 54 копейки
Центральный банк России с 3 октября установил официальный курс доллара в размере 57,8234 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,35 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 67,9076 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 54,07 копейки.
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