Курс доллара снизился на 20 копеек, евро – почти на 16 копеек

Центральный банк России с 6 октября установил официальный курс доллара в размере 57,5811 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,7787 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,70 копейки.