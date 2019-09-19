Мурманская область. Арктика19.09.19 14:22
Курс доллара снизился на 21 копейку, евро - на 30
Центральный банк России с 20 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,2199 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 20,91 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,9373 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,18 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Ирина
19.09.19 09:01
19.09.2019 г. 9.00 час. Полярные Зори 21/2 -67 нет отопления в квартирах, пятый день звоню в управляющую организацию и на горячую линию, результата нет!!!!!
Ромахова Валентина Григорьевна
19.09.19 07:55
По адресу ул. Книповича, д. 44, кв. 117 до сих пор нет отопления. Телефоны горячей линии и 051 не отвечают
Елена Старостина
18.09.19 21:50
Проживаю , на Халтурина 35 14, отопление стали давать только 16 сентября . В подЪезде батареи теплые , а у меня в квартире в одной комнате чуть теплая батарея, одна единственная на всю квартиру , боль
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 21 копейку, евро - на 30-PRO ЭнергетикуТеплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 194 человека