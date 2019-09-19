Курс доллара снизился на 21 копейку, евро - на 30

Центральный банк России с 20 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,2199 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 20,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9373 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,18 копейки.