Курс доллара снизился на 21 копейку, евро – почти на 31 копейку

Центральный банк России с 31 октября установил официальный курс доллара в размере 57,8716 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,2179 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,97 копейки.