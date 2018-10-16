Курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 13

Центральный банк России с 17 октября установил официальный курс доллара в размере 65,5305 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,9236 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 13 копеек.