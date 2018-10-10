Курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 14 копеек

Центральный банк России с 11 октября установил официальный курс доллара в размере 66,1832 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,071 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14 копеек.