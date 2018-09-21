Курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 32 копейки

Центральный банк России с 22 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,2497 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,0753 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,24 копейки.