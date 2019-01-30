Курс доллара снизился на 24 копейки, евро – на 31 копейку

Центральный банк России с 31 января установил официальный курс доллара в размере 66,0987 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,5706 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 31,05 копейки.