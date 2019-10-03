Курс доллара снизился на 31 копейку, евро - на 17

Центральный банк России с 4 октября установил официальный курс доллара в размере 65,1312 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2991 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он уменьшился на 16,78 копейки.