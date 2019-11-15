Курс доллара снизился на 32 копейки, евро – почти на 27 копеек

Центральный банк России с 16 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,8881 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4111 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,50 копейки.