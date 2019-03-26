Курс доллара снизился на 33 копейки, евро - на 34 копейки

Центральный банк России с 27 марта установил официальный курс доллара в размере 64,1683 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 33,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5808 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 34,21 копейки.