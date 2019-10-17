Курс доллара снизился на 33 копейки, евро – почти на 12 копеек

Центральный банк России с 18 октября установил официальный курс доллара в размере 64,0144 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 33,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9023 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,80 копейки.