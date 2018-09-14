Мурманская область. Арктика14.09.18 12:42
Курс доллара снизился на 35 копеек, евро вырос на 18 копеек
Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 68,2826 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,44 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 79,9521 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,22 копейки.
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