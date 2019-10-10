Курс доллара снизился на 36 копеек, евро - на 15 копеек

Центральный банк России с 11 октября установил официальный курс доллара в размере 64,7416 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 35,6 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2999 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подешевел на 15,12 копейки.