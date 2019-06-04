Курс доллара снизился на 39 копеек, евро вырос почти на 21 копейку

Центральный банк России с 5 июня установил официальный курс доллара в размере 65,1614 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 39,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4239 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,59 копейки.