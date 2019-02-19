Курс доллара снизился на 4 копейки, евро – на 9 копеек

Центральный банк России с 20 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,2022 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,8151 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,04 копейки.