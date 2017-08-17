Курс доллара снизился на 40 копеек, евро – на 34 копейки

Центральный банк России с 18 августа установил официальный курс доллара в размере 59,2490 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 40,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6531 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,27 копейки.