Курс доллара снизился на 40 копеек, евро – почти на 75 копеек

Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 69,5728 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 40,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,6488 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 74,54 копейки.