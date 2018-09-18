Курс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек

Центральный банк России с 19 сентября установил официальный курс доллара в размере 67,7519 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 44,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1749 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 18,46 копейки.