Курс доллара снизился на 45 копеек, евро – почти на 42 копейки

Центральный банк России с 23 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,0061 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4030 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 41,54 копейки.