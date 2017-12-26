Курс доллара снизился на 46 копеек, евро - на 55 копеек

Центральный банк России с 27 декабря установил официальный курс доллара в размере 57,7343 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 46,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5422 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 55,15 копейки.