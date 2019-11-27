Курс доллара снизился на 5 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 28 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,9722 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 5,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4398 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 7,61 копейки.