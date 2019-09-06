Курс доллара снизился на 5 копеек, евро подрос на 1 копейку

Центральный банк России с 7 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,9981 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 5,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8830 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,22 копейки.