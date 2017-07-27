Курс доллара снизился на 50 копеек, а евро - на 4 копейки

Центральный банк России с 28 июля установил официальный курс доллара в размере 59,4102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 50,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6406 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,10 копейки.