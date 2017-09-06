Курс доллара снизился на 51 копейку, а евро – на 36 копеек

Центральный банк России с 7 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,3387 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 51,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4165 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 36,17 копейки.