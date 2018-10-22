Курс доллара снизился на 51 копейку, евро - вырос на 5

Центральный банк России с 23 октября установил официальный курс доллара в размере 65,3065 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 51 копейку.

Официальный курс евро установлен в размере 75,3702 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 5 копеек.