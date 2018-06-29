Мурманская область. Арктика29.06.18 13:55
Курс доллара снизился на 53 копейки, евро – почти на 10 копеек
Центральный банк России с 30 июня установил официальный курс доллара в размере 62,7565 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 53,45 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,9921 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,63 копейки.
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Последние комментарии
Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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