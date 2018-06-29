Курс доллара снизился на 53 копейки, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 30 июня установил официальный курс доллара в размере 62,7565 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 53,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,9921 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,63 копейки.