Мурманская область. Арктика23.11.17 14:43
Курс доллара снизился на 54 копейки, евро – на 22 копейки
Центральный банк России с 24 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,4622 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 54,39 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,1783 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,47 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 225 человек
-
Последние комментарии
Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
Комментарий к новости:Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 54 копейки, евро – на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов