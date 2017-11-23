Курс доллара снизился на 54 копейки, евро – на 22 копейки

Центральный банк России с 24 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,4622 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 54,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,1783 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,47 копейки.