Курс доллара снизился на 57 копеек, евро - на 78

Центральный банк России с 10 октября установил официальный курс доллара в размере 66,4032 руб. за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он понизился на 56,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,211 руб. за один евро, по равнению с предыдущим он уменьшился на 77,6 копейки.