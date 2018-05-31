Курс доллара снизился на 57 копеек, евро вырос почти на 6 копеек

Центральный банк России с 1 июня установил официальный курс доллара в размере 62,0188 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 57,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5806 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,95 копейки.