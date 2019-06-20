Мурманская область. Арктика20.06.19 12:50
Курс доллара снизился на 59 копеек, евро – на 9 копеек
Центральный банк России с 21 июня установил официальный курс доллара в размере 63,3877 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 59,17 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,5457 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,20 копейки.
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