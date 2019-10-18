Курс доллара снизился на 6 копейки, евро подрос почти на 23 копейки

Центральный банк России с 19 октября установил официальный курс доллара в размере 63,9542 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1299 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 22,76 копейки.