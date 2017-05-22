Курс доллара снизился на 66 копеек, евро – почти на 48 копеек

Центральный банк России с 23 мая установил официальный курс доллара в размере 56,4988 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 66,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,1713 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 47,66 копейки.