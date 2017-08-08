Курс доллара снизился на 7 копеек

Центральный банк России с 9 августа установил официальный курс доллара в размере 59,9886 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8405 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,09 копейки.