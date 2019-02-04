Курс доллара снизился на 7 копеек, евро - на 9 копеек

Центральный банк России с 5 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,5859 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0565 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,15 копейки.