Курс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос на 41

Центральный банк России с 3 ноября установил официальный курс доллара в размере 65,5799 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 7 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9906 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 41 копеек.